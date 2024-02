DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW/XINJIANG - Nach der Ankündigung des Chemiekonzerns BASF, seine Geschäfte in der chinesischen Region Xinjiang zu beenden, appellieren deutsche Politiker von SPD, Grünen und FDP an Volkswagen, sich dort ebenfalls zurückzuziehen. "Xinjiang muss als Standort für wirtschaftliche Aktivitäten für westliche Unternehmen, so auch für VW, zu einem 'No-Go' werden", sagte Renata Alt (FDP), Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Bundestages, dem Tagesspiegel. (Tagesspiegel)

RHEINMETALL - Vor dem Besuch des Bundeskanzlers bei Rheinmetall an diesem Montag hat dessen Vorstandschef den Kurswechsel von Olaf Scholz in der Rüstungspolitik gewürdigt. "Ehre, wem Ehre gebührt", sagte Armin Papperger dem Tagesspiegel. "Olaf Scholz hat den Startschuss für die Zeitenwende gegeben, das Budget zur Verfügung gestellt." Er "finde es richtig, wenn er bei dem Besuch die Entstehung des neuen Werks auch als seinen Erfolg feiert". Mit der neuen Munitionsfabrik sollen künftig allein in Deutschland 200.000 Geschosse pro Jahr hergestellt werden. (Tagesspiegel)

TOTALENERGIES/ENERGIEWENDE - Totalenergies-CEO Patrick Pouyanné warnt davor, dass Regierungen die Energiewende falsch verkaufen, wenn sie nicht anerkennen, dass die Umstellung auf ein umweltfreundlicheres System zu höheren Energiekosten führen wird. "Wir sind der Meinung, dass die Energiewende grundsätzlich zu höheren Energiepreisen führen wird", sagte Pouyanné der Financial Times in einem Interview. Er verteidigte die zweigleisige Strategie seines Konzerns, in erneuerbare Energien zu investieren und gleichzeitig neue, von Klimaschützern kritisierte Öl- und Gasprojekte zu verfolgen, auch in unerschlossenen Ländern wie Namibia. (Financial Times)

EY - EY hat mehr als 700 Millionen Dollar an zusätzlichen Schulden auf sein globales operatives Geschäft aufgetürmt, um die Kosten des gescheiterten Plans zur Abspaltung seiner Beratungssparte zu bewältigen, wie aus neu eingereichten Unterlagen hervorgeht. Die Zahlen, die am Wochenende im britischen Companies House veröffentlicht wurden, zeigen detailliert die finanziellen Auswirkungen des Project Everest, das im April nach internen Streitigkeiten bei der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gescheitert ist. (Financial Times)

