Der DAX kämpft weiterhin mit der 17.000-Punkte-Marke. Am Freitag vergangener Woche ging er mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 16.926,50 Zählern knapp darunter aus dem Handel. Zu Beginn der neuen Wochen dürfte er sich diese Marke wieder etwas annähern. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher bei 16.960 Zählern.Positive US-Vorgaben vom vergangenen Freitag dürften stützen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Freitag zwar 0,1 Prozent tiefer bei 38 671,69 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...