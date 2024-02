Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Die Rallye beim Bitcoin scheint sich vorerst fortzusetzen: Am Wochenende durchbrach er die Marke von 48.000 US-Dollar. Damit erreichte die Kryptowährung ein Zwei-Jahres-Hoch. Doch offenbar ziehen erste Wolken auf. Der Bitcoin hat am Wochenende erstmals seit Dezember 2021 wieder die Marke von 48.200 US-Dollar überschritten. Am Montagmorgen notiert die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt laut CoinMarketcap ganz leicht im Minus. Ein Bitcoin kostet aktuell 48.150 US-Dollar (06:52 Uhr). Krypto-Analyst Timo Emden vom gleichnamigen Anlaysehaus erklärte: "Insbesondere das 'Bitcoin-Halving' dürfte weiterhin seine Schatten vorauswerfen. Angesichts ambitionierter Kurshöhen …