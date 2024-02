Die Marke von 17.000 Punkten bleibt für den DAX am Montag zunächst wohl eine zu hohe Hürde. Während in den USA die wichtigsten Indizes ihre Rekordläufe bislang fortsetzten, ist der deutsche Leitindex nach seinem Rekordhoch am vergangenen Dienstag bei rund 17.050 Punkten nicht mehr nachhaltig über die runde Marke hinausgekommen. Zu Wochenbeginn sind die Impulse für deutsche Aktien außerdem rar, denn in Asien sind die wichtigsten Börsen aufgrund von Feiertagen geschlossen und wichtige Konjunkturdaten ...

