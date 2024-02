DJ EUREX/DAX-Futures am Morgen gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich am Montagmorgen die DAX-Futures. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 18 auf 17.046 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.056 und das Tagestief bei 17.012 Punkten. Den Umsatz bezeichnen Händler mit weniger als 1.200 Kontrakten noch als gering. Er spiegele den Mangel an handelbaren Themen am Morgen wider.

February 12, 2024

