Bei Amazon sind auch 2024 die Bullen los. Nach plus 81 Prozent 2023 liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit 15 Prozent vorne. Am Freitag kletterte der Titel auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Das Rekordhoch ist nur noch acht Prozent entfernt. Selbst diese Aktion von Gründer Jeff Bezos konnte die Rally nicht bremsen.Bezos hat sich in der vergangenen Woche von zwölf Millionen Aktien getrennt. Das brachte dem 60-Jährigen etwas mehr als zwei Milliarden Dollar ein. Es ist das erste Mal seit 2021, dass sich ...

