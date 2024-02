BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann hat erklärte, dass der jüngste Bahnstreik BASF hart getroffen habe. "In Ludwigshafen gehen etwa 30 Prozent des Warenverkehrs über die Schiene. Wir haben in der Infrastruktur eigentlich genug Probleme und stellen jetzt einfach mal für einige Tage mehr oder weniger die Schiene ab." Dies für Unternehmen in ohnehin schwierigen Zeiten natürlich ein Problem. "Das kann man teilweise kompensieren, aber über zusätzliche Lastwagen auf den Straßen freut sich auch keiner." ...

