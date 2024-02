FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rekordlauf an den US-Börsen vom Freitag hat am Montag dem Dax positive Impulse beschert. Die 17 000 Punkte blieben für den deutschen Leitindex allerdings weiterhin eine zu hohe Hürde. Nach seiner Bestmarke am vergangenen Dienstag bei rund 17 050 Punkten kam er nicht mehr nachhaltig über diese runde Marke hinaus. Diese Hürde "bereitet dem Dax derzeit mehr Probleme, als sich das viele Marktteilnehmer vorgestellt haben", schreibt Chartanalyst Christoph Geyer.

Zu Wochenbeginn sind die Impulse für deutsche Aktien obendrein rar, denn in Asien sind die wichtigsten Börsen aufgrund von Feiertagen geschlossen und wichtige Konjunkturdaten stehen ebenfalls keine an.

Der Dax gewann im frühen Handel 0,29 Prozent auf 16 974,26 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,92 Prozent auf 25 965,36 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, kletterte um 0,23 Prozent auf 4726,70 Zähler nach oben.

Erst am Dienstag dürfte es wieder spannend werden, denn dann wird mit den ZEW-Konjunkturerwartungen ein wichtiger deutscher Frühindikator für die Wirtschaft veröffentlicht. In den USA werden zudem Verbraucherpreise veröffentlicht, die weltweit stark beachtet werden. Die Inflationsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft gehören neben den US-Arbeitsmarkt- und anderen wichtigen US-Wirtschaftsdaten zu den wesentlichen Kennziffern, die die US-Notenbank Fed für ihre Zinsentscheidungen zugrunde legt. Der Markt rechnet inzwischen mehrheitlich mit einer ersten Zinssenkung im Mai./ck/stk

