Koblenz (ots) -Der Vorstandsvorsitzende der Debeka-Versicherungsgruppe, Thomas Brahm, feiert am 12. Februar 2024 seinen 60. Geburtstag. Der gebürtige Bonner steht bereits seit mehr als 41 Jahren in den Diensten der Debeka und leitet seit 2018 ihre Geschicke.Die Debeka gehört mit Beitragseinnahmen von jährlich fast 13 Milliarden Euro und mehr als 16.000 Beschäftigten zu den größten Versicherungsgruppen in Deutschland und ist mit mehr als fünf Millionen Versicherten die größte private Krankenversicherung.Brahm engagiert sich auch außerhalb der Debeka in verschiedenen Ausschüssen und Gremien. So ist er insbesondere Vorsitzender des Verbands der privaten Krankenversicherung, Mitglied des Präsidiums des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, Mitglied des Vorstands des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland sowie Mitglied des Vorstands der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz. Ferner ist er Mitglied des Vorstands der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP). Auch am Sitz der Debeka-Hauptverwaltung in Koblenz engagiert sich Brahm. Er ist Mitglied im Vorstand der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz Koblenz, Mitglied des Lenkungskreises der Region R56+ und Mitglied des Regionalen Kuratoriums der Universität und der Hochschule Koblenz. Damit setzt er sich auch aktiv für die Weiterentwicklung der Stadt Koblenz und der Region ein.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AG56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail presse@debeka.deInternet www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/5711983