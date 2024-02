Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Versuch der Währungshüter (aus den letzten Tagen) die euphorischen Zinssenkungserwartungen des Kapitalmarkts etwas zu dämpfen, scheint zu funktionieren, so die Analysten der Nord LB.Während noch im Januar eine EZB-Zinssenkung schon im April ausgemachte Sache gewesen sei, preise der Geldmarkt "einen Schritt nach unten" derzeit nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 48% ein. Robert Holzmann, Notenbankchef aus Österreich, habe bspw. in einem Interview mit der FAZ gesagt, dass es nicht sicher sei, dass die EZB die Leitzinsen in diesem Jahr überhaupt senken werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...