Der Goldpreis pendelt seit Wochen in einer Range zwischen 2.000 und 2.050 Dollar und hat bislang keine Anstalten gemacht, aus dieser Seitwärtszone auszubrechen. Das könnte sich mit den US-Inflationsdaten am Dienstagnachmittag ändern. Die Analysten rechnen mit erhöhter Volatilität und bleiben skeptisch."Der Markt befindet sich im Wartemodus mit Fokus auf den eingehenden US-Daten", sagte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei Saxo Bank, gegenüber Kitco News am Freitag. "Niedrigere Inflationsdaten ...

