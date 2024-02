Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Diese fünf in der aktuellen Woche anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 13. Februar: Coca-Cola Für Aktionäre des nach Marktkapitalisierung größten Erfrischungsgetränkeherstellers der Welt gab es in den vergangenen zweieinhalb Jahren nur wenig zu holen. Ein Großteil des Kursgeschehens spielte sich in einer breiten Trading-Range zwischen 52 und 64 US-Dollar ab - wenngleich sich Coca-Cola, eine der Lieblingsaktien von Starinvestor Warren Buffett, beim Umsatz und Gewinn stetig steigern konnte, waren die Titel anderer Branchen schlicht interessanter. Im vergangenen Jahr …