Die Berichtssaison klingt langsam aus und auch das Zinsthema rückt diese Woche wieder etwas in den Hintergrund. Ist das die Chance für die links liegen gelassenen Small Caps? Der Wochenausblick von Lars Wißler.Es kehrt ein wenig Ruhe ein. Die Zeichen von vorletzter Woche rund um die Pressekonferenz der Fed und den Quartalszahlen waren eindeutig und so konnten wir auch mit Longs auf ASML und den Euro Stoxx in der Aktie und dem Hebel der Woche wunderbar profitieren. Die Zahlen der größten Tech-Unternehmen waren zwar nicht ganz so herausragend, wie es sich der Markt vielleicht erhofft hatte. Aber etwas Abseits zeigen sich solide Lebenszeichen. Gerade bei den kleineren Unternehmen reichten …