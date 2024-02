Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (15/24)

As of February 12, 2024, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR AMZN X1.5 AVA 1 GB00BW6QFC22 BEAR ASML X5 AVA 1 GB00BNV4VZ39 BEAR SPGSC X8 AVA 11 GB00BQRKH471 BEAR NASD X18 AVA 28 GB00BQRKYJ18 BEAR SKAB X5 AVA 2 GB00BL01X773 BEAR WTI X12 AVA 21 GB00BQRKBQ73 BULL DJIA X5 AVA 3 GB00BKZYJ102 BULL G5EN X2 AVA 2 GB00BL06X160 BULL ITABB X2 AVA 2 GB00BG5ZQD62 BULL PALL X12 AVA 15 GB00BQRKDZ05 MINI L NMAN AVA 7 GB00BL00F566 MINI L SP500 AVA 89 GB00BL004N70 MINI L SEB AVA 26 GB00BL00N412 MINI L VOLVO AVA 44 GB00BL007F02 MINI S IJ AVA 029 GB00BQRCMW64 MINI S PNDXB AVA 6 GB00BG638229 MINI S STILLF AVA 23 GB00BQRJC052 The last day of trading will be February 12, 2024. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.