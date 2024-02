Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag etwas fester in den Handel gestartet. Unterstützung kommt von den US-Börsen, wo der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag zwar leicht nachgegeben hatte, sich aber in der Nähe seines Rekordhochs hielt. Der breiter gefasste S&P 500 erreichte sogar ein neues Rekordhoch. Damit startet der SMI nach zwei schwachen Wochen einen Versuch, sich zu erholen. Immerhin hat der SMI vom Jahreshoch Ende Januar ...

