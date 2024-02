DJ EZB nimmt Risiken aus Gewerbeimmobilien stärker in den Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will in ihrer Rolle als Bankaufseherin stärker die Kreditrisiken aus Gewerbeimmobilien in den Blick nehmen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, signalisiert die EZB den Kreditgebern, dass sie mit höheren Kapitalanforderungen rechnen müssen, wenn sie die Risiken aus Gewerbeimmobilien nicht ausreichend im Griff haben.

Obwohl die höheren individuellen Anforderungen wahrscheinlich erst im nächsten Jahr gelten würden, sehen EZB-Offizielle demnach Frühwarnungen als eine Möglichkeit an, Verluste aus dieser Anlageklasse zu begrenzen. Zuvor hatte die EZB erklärt, dass die Beseitigung von Mängeln im Kreditrisikomanagement eine ihrer Prioritäten sei.

February 12, 2024

