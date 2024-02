Die Aktie von Novo Nordisk ist einfach zu bremsen. Zum Wochenstart hat das Papier bei 845,70 Dänischen Kronen ein weiteres Allzeithoch markiert. Die Aktie der Dänen profitiert dabei von einem Artikel in der Financial Times. Demnach will Novo Holdings - die gut 28 Prozent des Kapitals von Novo Nordisk hält und über 77 Prozent der Stimmen kontrolliert - bis 2030 jährlich bis zu sieben Milliarden Dollar investieren.Basis für die starke finanzielle Lage ist die starke Entwicklung des Diabetesmedikaments ...

