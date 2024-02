Mainz (ots) -Hannah Emde erweitert ab April 2024 das "Terra X"-Moderatorenteam im ZDF: Die Wildtierärztin und Artenschützerin wird künftig "Terra X: Faszination Erde" präsentieren und dafür auf Welten- und Erkenntnisreise gehen. Die ersten drei Folgen mit ihr sind ab Sonntag, 7. April 2024, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen: "Thailand - Der Wildnis zu nah?", "Galapagos - Inseln der Freaks" (Sonntag, 14. April 2024) und "Gabun - Afrikas letztes Paradies?" (Sonntag, 21. April 2024). In der ZDFmediathek sind alle drei Folgen ab Mittwoch, 3. April 2024, zehn Jahre lang verfügbar."Hannah Emde als studierte Tierärztin steht für eine neue, junge Generation von Wissenschaftskommunikation und passt perfekt zur Expertise unserer 'Terra X'-Presenter", sagt Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF. "Sie verbindet die Schau- und Abenteuerlust unserer traditionsreichen Reihe 'Faszination Erde' mit der klaren Botschaft, dass wir Artenschutz und Biodiversität entschlossener als je zuvor in unser Denken und Handeln überführen müssen."Mit ihrer Arbeit für "Terra X: Faszination Erde" will Hannah Emde für die Schönheit des Planeten begeistern, die Menschen an besondere Orte auf dieser Welt mitnehmen. "Ich möchte Zusammenhänge erklären, warum eigentlich alles voneinander abhängt. Und dass es sich immer lohnt, die Natur zu schützen. Wir wollen doch nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen."Die Sendungen werden mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-faszination-erde-mit-hannah-emde?), u.a. mit Interviews (Audio und Print)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5712172