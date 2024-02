Mladá Boleslav (ots) -› Digitale Weltpremiere beginnt Mittwoch, den 14. Februar, um 10:00 Uhr MEZ› Škoda enthüllt den Markenbestseller in einem Virtuellen Studio und auf den offiziellen Social Media-Kanälen von Škoda Auto› Virtuelles Studio stellt Möglichkeiten bereit, den aufgewerteten Octavia digital zu erkunden› Bei der Premiere werden Fließhecklimousine und Combi sowie die Versionen Sportline und RS präsentiertDie Weltpremiere des aufgefrischten Škoda rückt näher: Škoda Auto enthüllt seinen aufgewerteten Bestseller am Mittwoch, 14. Februar, ab 10:00 Uhr MEZ. Die Veranstaltung findet in einem Virtuellen Studio (http://www.newskodaoctavia.com/) statt und wird sowohl auf dem Škoda Storyboard als auch über den offiziellen YouTube-Kanal von Škoda übertragen.Virtuelles Studio: Entdecken Sie den aufgewerteten Škoda OctaviaAm Mittwoch, den 14. Februar ab 10:00 Uhr können Besucher des Virtuellen Studios erstmals einen Blick auf die aufgefrischte Škoda Octavia-Familie werfen. Die Modellpalette besteht aus Fließhecklimousine und Combi sowie den Versionen Sportline und RS.Kurze Videos unter anderem mit Statements von Škoda Führungskräften sowie viel zusätzliches Material informieren über die Neuerungen im Exterieur und Interieur, neue Technologien und die vielfältigen Antriebsvarianten. Der Bestseller der Marke präsentiert sich in modernisiertem Design mit umgestalteter Front- und Heckpartie sowie neu entworfenen Scheinwerfern mit Crystallinium-Elementen. Darüber hinaus verfügt der Octavia über eine weiter verbesserte aktive und passive Sicherheitsausstattung.Škoda überträgt die Premiere aus dem Virtuellen Studio. Sie ist außerdem auf dem Škoda Storyboard, auf den offiziellen Social Media-Kanälen von Škoda Auto auf YouTube und X sowie auf der deutschen Škoda Website zu erleben.Datum: Mittwoch, 14. Februar, 10:00 Uhr MEZVirtuelles Studio: http://www.newskodaoctavia.com/Škoda Storyboard: https://www.skoda-storyboard.com/r/new-octaviaYouTube: http://www.youtube.com/@skodaX: https://x.com/skodaautonewsŠkoda Website: https://www.skoda-auto.de/modelle/teaser/octavia-neuPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5712158