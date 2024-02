FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der konjunkturelle Gegenwind für die Branche der Essenslieferanten lasse nach, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/zb

