Paris / London - An Europas Börsen ist es zum Wochenbeginn weiter aufwärts gegangen. Rückenwind gab es vor allem von der US-Technologiebörse Nasdaq, das Trendbarometer Nasdaq 100 hatte am Freitag ein weiteres Rekordhoch erklommen, ebenso wie der marktbreite S&P 500 . Mit dieser Unterstützung legten auch die meisten europäischen Aktienmärkte am Montag erneut zu. Der EuroStoxx50 stieg gegen Mittag um 0,4 Prozent auf 4735 Punkte. Der Leitindex für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...