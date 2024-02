Schwalbach (ots) -Das Skin i-expert IPL von Braun ist das weltweit erste smarte IPL-System, das von Anwendung zu Anwendung die individuellen Haut- und Haar-Bedürfnisse lernt und ein personalisiertes Feedback gibt. Wie das funktioniert? Die hochmoderne KI-Technologie des Skin i-expert IPL führt die Nutzer:Innen über eine App in Echtzeit durch die Anwendung. Braun Skin i-expert bietet so ein individuelles, maßgeschneidertes Ergebnis - von Kopf bis Fuß und ganz bequem zu Hause.Die IPL-Technologie zur dauerhaft sichtbaren Haarentfernung wird immer beliebter. Die Anwendung ist einfach und sicher. Extra-Pluspunkt der IPL-Geräte für zu Hause: Im privaten Setting und ohne Terminstress ist die Haarentfernung noch komfortabler. Unterstützung beim Handling gibt es ab sofort durch die innovative IPL-App für das neue Skin i-expert von Braun. Durch die Schritt-für-Schritt Anleitung und das Echtzeit-Feedback der App wissen Nutzer:Innen direkt, dass die Anwendung mit den passenden Einstellungen für den jeweiligen Haut- und Haartyp durchgeführt wird und zum bestmöglichen Ergebnis führt.Immer schon sicher - jetzt noch besserBraun setzt bei seinen Produkten schon immer Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Durch die einzigartige SkinPro 2.0 Technologie sind die IPL Geräte absolut sicher in der Anwendung, auch im Intimbereich. Denn ein integrierter Hauttonsensor scannt den Hautton 80 Mal pro Sekunde und passt die Intensität jedes einzelnen Lichtimpulses automatisch an. So wird das ideale Gleichgewicht aus Effizienz und Hautkomfort sichergestellt.Neu beim Braun Skin i-expert IPL ist nun die intelligente Vernetzung zwischen Gerät und App, sowie die Kommunikation mit den Anwender:Innen direkt während der Behandlung. Die gemessenen Daten werden für Echtzeit-Anleitungen genutzt und erhöhen so noch weiter die Effizienz und den Komfort. Unser schnellster Weg zu 1 Jahr seidig-glatter Haut.*Ein Smart Tool fürs BadezimmerDas neue Braun Skin i-expert IPL erstellt einen persönlichen Treatment-Plan basierend auf den individuellen Bedürfnissen und aktualisiert die Sitzungen automatisch je nach Ergebnis und Fortschritt. Das smarte Tool bietet über die Handy-App personalisierte Anweisungen in Echtzeit für jeden Körperbereich - für schnelle und sichere Haarentfernungsergebnisse zu Hause.Folgende Features bietet das Braun Skin i-expert IPL zusammen mit der App:- Personalisierte Anleitung in Echtzeit während der Anwendung: Das System gibt Hinweise zur optimalen Modus-Einstellung (normal, sanft, extra sanft).- Intelligente Wahl des passenden Aufsatzes: Das System erkennt den richtigen Aufsatz für den ausgewählten Körperbereich (Standard-, Präzisions- oder extra breiter Aufsatz) und gibt eine personalisierte Empfehlung. So werden Unsicherheiten beseitigt und der Hautkontakt optimiert, was die Effektivität erhöht.- Skin Check mit integriertem Hautschutz: Automatische Anpassung der Lichtleistung an den individuellen Hautton für optimale Ergebnisse.- Personalisiertes Feedback in Echtzeit zur Effizienz der Anwendung: Das System stellt sicher, dass jeder Körperbereich optimal behandelt wurde. Die App gibt Hinweise, wie das Ergebnis im jeweiligen Körperbereich in Zukunft noch verbessert werden könnte.- Personalisierter Anwendungsplan: Eine persönliche Fortschrittsanzeige und ein intelligenter Kalender passen die weiteren Anwendungen automatisch an und zeigen an, wie viele Behandlungen noch ausstehen und wann sie erfolgen sollten.Das gesammelte Pressematerial finden Sie unter diesem Link (https://releasd.com/pages/i6G02h_mWXu33w9KEA6vS1y2X13aMDPpSpWIFWLMYeU=).ProduktinformationBraun Skin i-expert IPL ab März im Handel: UVP** ab 709,99 Euro* Unter Einhaltung des Behandlungsplans. Individuelle Ergebnisse können variieren.** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels.Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen EinflussÜber Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Procter & Gamble Service GmbH, Braun Markenkommunikation, Nina Knecht-Sicenica, E-Mail: knecht.n@pg.com, Sulzbacher Str. 40-50, 65824 Schwalbach a. T.Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Zirkusweg 1, 20359 Hamburg,Miriam Pschirrer, E-Mail: miriam.pschirrer@brandzeichen-pr.de, Tel.: +49 1520 3460267Original-Content von: Braun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36235/5712305