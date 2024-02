Berlin (ots) -"Die AfD gehört mit 9,4 Prozent zu den Gewinnern der Wahlwiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Trotz der medialen Dauerberieselung und trotz des Hochjazzens eines vermeintlichen Komplotts entschieden sich deutlich mehr Menschen, der AfD ihre Stimme zu geben. Dennoch bleibt der schale Beigeschmack, den das Wahldebakel mit dem parallel stattfindenden Marathon, fehlenden und falschen Wahlunterlagen sowie den langen Schlangen an den Wahllokalen aus 2021 bei den Bürgern und Wählern hinterlassen hat.Die Wahlwiederholung hätte in allen 2256 Stimmbezirken wiederholt werden müssen, nicht nur in den 455, um das Vertrauen der Bürger in Wahlen und in die Demokratie nach der grandios gescheiterten Bundestagswahl 2021 wiederherzustellen. Die geringe Wahlbeteiligung von 51 Prozent zeigt zudem deutlich, dass verlorenes Vertrauen nur schwer zurückzugewinnen ist."Jetzt zählen wir mit:https://www.afd.de/einzelfallticker/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5712307