Hamburg (ots) -In dieser Session bauen wir auf den Erkenntnissen des vorherigen Webinars auf, das sich mit der strukturierten Analyse von Themen in der Unternehmenskommunikation befasst hat. Nun liegt der Fokus darauf, wie künstliche Intelligenz (KI) auf diesen Grundlagen genutzt werden kann, automatisierte Insights zu generieren. Timo Radzik, Data Analyst bei Siemens und Mitgründer des Analysten-Kollektivs Effective Comms Analytics, teilt praxisnahe Einblicke und zeigt Anwendungsbeispiele von KI in der Analyse.Wie Sie auf Grundlage strukturierter Kommunikationsdaten künstliche Intelligenz für automatisierte Insights-Generierung nutzen könnenNachdem im zweiten Teil dieser Webinarreihe (https://www.eventbrite.com/e/communications-analytics-teil-2-analyse-themenzentrierter-kommunikation-tickets-811445664827) die Strukturierung und Analyse von Themen in der Unternehmenskommunikation vertieft wurden, setzen wir nun einen Schritt weiter an. Erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) noch tiefere Einblicke in Ihre Unternehmenskommunikation gewinnen können.Dieses Webinar konzentriert sich auf die Anwendung von KI in verschiedenen Phasen der Analyse, von der Datentransformation über automatisierte Visualisierung bis hin zur automatisierten Berichterstellung. Dabei werden Tools wie Vertex AI, oder Graphy als Beispiele für den praktischen Einsatz von KI in der Unternehmenskommunikation vorgestellt. Doch auch integrierte KI in bekannten Tools wie Power BI oder Google Sheets, werden auf zugängliche Weise vermittelt.Sie erfahren, wie künstliche Intelligenz Ihre Kommunikationsstrategie weiter optimieren kann. Von der automatisierten Datenvisualisierung bis zur Sentimentanalyse erhalten Sie praxisrelevante Einblicke und Handlungsempfehlungen.Programm:- KI in der Datentransformation- Automatisierte Datenvisualisierung- Automatisierte Analysen und Reportings- KI-gestützte Sentiment-AnalyseDiese Veranstaltung richtet sich an Teilnehmende mit Vorkenntnissen und praktischer Erfahrung in Data Analytics. Für die Vermittlung von Grundlagen der Datenanalyse bieten wir- Communications Analytics, Teil 1: Datenerhebung und -analyse (https://www.eventbrite.com/e/communications-analytics-teil-1-grundlagen-datenerhebung-und-analyse-tickets-811439566587)- Communications Analytics, Teil 2: Erfolgsanalyse der themenbezogenen PR (https://www.eventbrite.com/e/communications-analytics-teil-2-analyse-themenzentrierter-kommunikation-tickets-811445664827)Die Inhalte sind gedacht für Kommunikationsverantwortliche, die sich mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz auseinandersetzen möchten und entsprechende Vorgehen und Methoden im eigenen Team implementieren wollen. Die Teilnahme an den beiden vorgehenden Webinaren "Grundlagen der Datenerhebung und -analyse (https://www.eventbrite.com/e/communications-analytics-teil-1-grundlagen-datenerhebung-und-analyse-tickets-811439566587)" und "Erfolgsanalyse der themenbezogenen Unternehmenskommunikation (https://www.eventbrite.com/e/communications-analytics-teil-2-analyse-themenzentrierter-kommunikation-tickets-811445664827)" wird empfohlen. Voraussetzung für eine gewinnbringende Teilnahme ist ein grundsätzliches Verständnis für digitale Kommunikationskanäle im professionellen Kontext.Referent Timo Radzik (https://www.linkedin.com/in/timo-radzik/) wollte eigentlich Game Designer werden. Jetzt versucht er allen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren den Zugang zur datengetriebenen Unternehmenskommunikation zu ermöglichen. Denn wie bei einem Game, hängen wirkungsvolle Dashboards und Reports ganz stark ab von Zugänglichkeit und toller Nutzererfahrung. Seinen eigenen Zugang zu Analytics hat Timo bei Microsoft Deutschland gefunden, bevor er 2020 in die Unternehmenskommunikation der Siemens AG wechselte. Zudem ist er Mitbegründer des Analysten-Kollektivs Effective Comms Analytics.Eckdaten für das Online-Seminar Communications Analytics, Teil 3: KI-gestützte Handlungsempfehlungen- Termin: Dienstag, 25. Juni 2024, 14:30 - 16:00 Uhr- Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. Mwst. / 136,85 Euro inkl. Mwst.- Teilnehmerzahl: mind. 10- Stornierung: kostenfrei bis 7 Tage vor Durchführung möglichHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/communications-analytics-teil-3-ki-gestutzte-handlungsempfehlungen-tickets-811459807127?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5712322