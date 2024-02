FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Munich Re von 370 auf 395 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Hadley Cohen änderte seine Schätzungen für den Rückversicherer sowie für die Assekuranzen Direct Line, Legal & General und M&G. Der Sektor der Versicherer habe sich zuletzt im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt entwickelt, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 07:15 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008430026

