Nachdem die Ölpreise in der vergangenen Woche immer weiter gestiegen sind, deutet sich eine Trendwende an. Hintergrund ist die diplomatische Annäherung im Nahost-Konflikt.Die Ölpreise haben nach der Rallye der vergangenen Tage zu Beginn der Woche wieder etwas nachgegeben. Die diplomatische Annäherung im Konflikt zwischen Israel und Hamas sorgte für Entspannung, nachdem Israel den "Abschluss" seiner Angriffsserie in Gaza bekannt gab, was die Sorgen über eine mögliche Unterbrechung der Ölversorgung aus dem Nahen Osten leicht entschärfte. Brent-Rohöl fiel um bis zu 0,8 Prozent unter die Marke von 82 US-Dollar je Barrel, nachdem es in der vergangenen Woche um 6,3 Prozent geklettert war, während …