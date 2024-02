Österreich, Deutschland (ots) -Die Danube Private University (DPU) öffnet am Samstag, den 16. März 2024 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr ihre Türen für alle Studieninteressierten.Erfahren Sie alles zu den Studiengängen Zahnmedizin zur/zum Dr.*in med. dent. und Humanmedizin zur/zum Dr.*in med. univ.An diesem Tag haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, die Universitätsleitung, renommierte Professoren und engagierte Studierende persönlich kennenzulernen.Das Programm wird zwei Mal umgesetzt:1. Termin von 10.00 Uhr bis 12.00Uhr.2. Termin von 12.00 Uhr bis 14.00Uhr.Programm:- Vortrag zur Universität und zum Studium- Campusführungen (Kennenlernen der Einrichtungen für Forschung und Lehre)- Individuelle Studienberatung in den Study LoungesTreffpunkt am Tag der offenen Tür: Neubau der DPU, AUDIMAX - Förthofstraße 4, 3500 Krems an der Donau.Zur optimalen Betreuung wird um vorherige Anmeldung bei Julia Fraberger, BA, Direktorat Marketing und Management unter der Telefonnummer +43 (0) 676 84 24 19 403 oder per E-Mail (Julia.fraberger@dp-uni.ac.at) gebeten.Die DPU freut sich darauf, alle Interessierten persönlich zu begrüßen, um gemeinsam die faszinierende Welt der Zahn- und Humanmedizin zu erkunden.Tag der offenen Tür an der Danube Private University (DPU)Datum: 16.03.2024, 10:00 - 14:00 UhrOrt: Neubau der DPU, AUDIMAX - Förthofstraße 4, 3500 Krems an der Donau.Förthofstraße 4, 3500 Krems, ÖsterreichUrl:https://www.dp-uni.ac.at/Jetzt zum Tag der offenen Tür der DPU anmelden! Julia.fraberger@dp-uni.ac.at (https://www.dp-uni.ac.at/)Pressekontakt:Melanie Schneider, BEdDirektorat Marketing und ManagementTelefon: +43 (0) 676 90 33 651E-Mail: melanie.schneider@dp-uni.ac.atOriginal-Content von: Danube Private University (DPU), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173484/5712378