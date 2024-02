Googles Gemini-App ist überraschend in Deutschland auf Android-Smartphones nutzbar. Ganz ohne Basteln geht die Installation zwar nicht vonstatten, der Aufwand ist aber überschaubar. Jedoch gibt es ein paar kleine Nachteile. Eigentlich sollte die Android-Smartphone-Version der Gemini-App zunächst nur in den USA verfügbar sein, etwas überraschend hat Google die App nun aber auch in anderen Teilen der Welt -Â inklusive Deutschland -Â nutzbar gemacht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...