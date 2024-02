Infobip liegt vor allen anderen Wettbewerbern unter den globalen Top Ten

Kundenorientierung zahlt sich aus, da Infobip die höchste Punktzahl für die Kundenzufriedenheit erreicht

Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip wurde im ersten CPaaS MetriRank Report der Analysten von Metrigy als führender Anbieter für Communications Platform as a Service (CPaaS) ausgezeichnet. In dem Bericht werden die zehn führenden Anbieter auf dem globalen CPaaS-Markt anhand von Kriterien wie Marktanteil, Finanzdaten, Marktanteilsdynamik, Produktmix, Kundenzufriedenheit und Geschäftserfolg ermittelt.

Infobip erhielt die höchste Punktzahl in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundengeschäftserfolg und Produktmix. Die Bewertungen von Metrigy hinsichtlich der Kundenzufriedenheit und des Geschäftserfolgs basieren auf dem Feedback von 1.695 Unternehmen aus Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum, die jährlich befragt werden.

Diane Myers, Principal Analyst und verantwortlich für die MetriRank Reports von Metrigy, sagte: "Infobip ist Spitzenreiter in unserem ersten CPaaS MetriRank Report, die Nummer zwei in Bezug auf den Marktanteil und hat die höchsten Bewertungen für Produktmix und Kundenzufriedenheit erhalten. Infobip ist in Europa stark vertreten, konnte aber in den vergangenen zwei Jahren durch wichtige Übernahmen auch seine globale Reichweite und seine Fähigkeiten ausbauen."

Silvio Kutic, CEO von Infobip, sagte: "Unsere Auszeichnung durch Metrigy als weltweit führender CPaaS-Anbieter unterstreicht die Breite und Tiefe unserer Fähigkeiten sowie unseren unermüdlichen Fokus auf unsere Kunden, der sich in der Höchstpunktzahl im Bereich Kundenzufriedenheit widerspiegelt. Laut der Prognose von Metrigy wird der CPaaS-Markt bis 2027 auf 16,1 Milliarden US-Dollar anwachsen und wir arbeiten weiter an Innovationen, beispielsweise an neuen KI-Diensten, um die führende umfassende Omnichannel-Kommunikationsplattform für alle Plattformen zu bleiben."

Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://www.infobip.com/analyst-reports/infobip-takes-top-spot-in-metrigy-cpaas-metrirank-report

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, mit der Unternehmen vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey schaffen können. Die Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen von Infobip sind über eine einzige Plattform zugänglich und unterstützen Unternehmen und Partner beim Umgang mit der Komplexität der Kundenkommunikation, um ihr Geschäft auszubauen und die Kundenbindung zu erhöhen. Infobip blickt auf über ein Jahrzehnt Erfahrung in der Branche zurück und unterhält mittlerweile mehr als 75 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen bietet eine nativ entwickelte Technologie, mit der mehr als sieben Milliarden mobile Geräte und "Dinge" auf 6 Kontinenten erreicht werden können, die mit mehr als 9.700 Verbindungen verknüpft sind, von denen über 800 direkte Betreiberverbindungen sind. Infobip wurde 2006 gegründet und wird von den Mitbegründern, CEO Silvio Kutic, Roberto Kutic und Izabel Jelenic geleitet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

