Standard Ethics startet in das 20.Jahr seiner Tätigkeit im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft und konzentriert sich auch in diesem Jahr wieder auf die fünf größten europäischen Volkswirtschaften (Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und das Vereinigte Königreich) sowie auf weitere weltweit tätige Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, den USA und Hongkong. Darüber hinaus werden folgende Themen behandelt:

Auch die folgenden Aspekte wurden in den aktuellen Analysen der Agentur berücksichtigt:

Spezifische Entwicklungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Geschlechtergleichstellung;

Dieses Dokument soll dem Markt und seinen verschiedenen Interessengruppen (von Institutionen bis hin zu börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen, von Universitäten bis hin zu den Medien) ein umfassendes und detailliertes Bild der von Standard Ethics im Laufe des Jahres 2023 durchgeführten Studien vermitteln. Der Bericht zieht eine positive Bilanz und berichtet über einen deutlichen Anstieg von über 18 % bei den globalen Unternehmen, die im letzten Jahr in eine in dem Bericht unter Sustainable Grade subsummierten nachhaltigen Kategorien aufgestiegen sind. Die meisten der von der Agentur analysierten Unternehmen liegen inzwischen zwischen einem EE- und einem EE-Rating.

Daher wird zunehmend deutlich, dass es eine universelle Konvergenz für alle Unternehmen in Fragen der Nachhaltigkeit gibt. Das Ziel, die eigenen klimaschädlichen Emissionen zu reduzieren, ist ebenso universell wie die Einhaltung der Menschenrechte oder die Chancengleichheit der Geschlechter. Unternehmen, die sich selbst als nachhaltig bezeichnen, dürfen diese globalen Ziele nicht vernachlässigen.

Der Jahresbericht steht hier zum Download bereit: https://standardethics.eu/media-en/research-methodology/the-big-picture-annual-report-2023

