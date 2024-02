Tagesausblick für 13.02.: DAX steigt über 17.000 Punkte. US-Inflationsdaten im Blickpunkt.

Ein freundlicher Handelsauftakt an der Wall Street gab den europäischen Indizes am Nachmittag etwas Schwung. Dabei stieg der DAX® über die Marke von 17.000 Punkten an. Aus den USA werden morgen unter anderem Inflationsdaten erwartet und aus Deutschland wird der ZEW-Index veröffentlicht. Sie könnten den Märkten weitere Impulse geben.

An den Anleihemärkten blieb es heute ruhig. Die Renditen schlossen im Bereich ihres Schlussstands vom Freitag. Der Goldpreis gab hingegen bis auf 2.012 US-Dollar nach. Leichte Verluste verbuchte auch der Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil konnte sich jedoch noch im Bereich der 200-Tage-Durchschnittslinie halten.

Unternehmen im Fokus

BASF holte die Verluste von Freitag heute wieder auf und stößt nun bei EUR 45 an eine starke Widerstandsmarke. Commerzbankund Deutsche Bank deuten nach dem Rücksetzer in der vergangenen Woche eine leichte Erholung an. Mercedes-Benz schielte heute über das Dezemberhoch. Ein Ausbruch könnte neue Kaufimpulse geben. Nordex hat 2023 operativ wieder die Gewinnzone erreicht. Anleger quittierten dies mit einem Kursaufschlag. Rheinmetall profitiert von Planungen für einen deutlichen Ausbau der Produktionskapazitäten. Siemens Energy legte im Vorfeld der bevorstehenden Hauptversammlung deutlich zu und kratzte an der 200-Tage-Durchschnittslinie.

In den USA zogen die Aktien von AirBnB, Nvidia und Peloton im frühen Handel kräftig an.

Morgen werden unter anderem AirBnB, Cancom, Coca Cola, Norma Group, ThyssenKrupp Nucera und TUI Geschäftszahlen veröffentlichen. Fraport meldet Verkehrszahlen für Februar und TUI lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: