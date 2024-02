Die meistgehandelten Produkte: Gold bei Anlegern gefragt

Zum Wochenauftakt bewegte sich der DAX® an der 17.000er Marke entlang. Für heute stehen kaum Konjunkturdaten an, die noch Marktimpulse senden könnten. Nach Angaben der Euwax erwarten Investoren eine Kurskorrektur. Dementsprechnend sind Knock-Out-Puts auf dem DAX® die Produkte mit den höchsten Handelsvolumina.

Dem Abwärtstrend der letzten Tage wiedersprechend zählen Knock-Out-Calls auf Gold auch zu den meistgehandelten Knock-Outs. Bei den Optionsscheinen investieren Anleger insbesondere in Calls auf den DAX® und auf Siemens. Rheinmetall plant seine Produktionskapazitäten auszubauen. Inbvestoren sehen dies als Zeich in Faktor-Long-Produkte auf die Aktie des Rüstungsherstellers einzusteigen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Call HD0FWB 28,15 17962,40 Punkte 14945,823167 Punkte 5,92 Open End Gold Call HD0S0W 1,98 2023,05 USD 2003,178519 USD 92,06 Open End DAX ® Put HD06SB 31,50 16987,49 Punkte 20133,581283 Punkte 5,39 Open End DAX ® Call HD20QK 3,97 16987,49 Punkte 16615,401458 Punkte 42,73 Open End Aurubis AG Call HW0QQB 0,96 61,97 EUR 52,473314 EUR 6,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2024; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PR 20,59 16991,64 Punkte 15000,00 Punkte 8,25 12.03.2024 Berkshire Hathaway Call HC3LMR 3,27 398,20 USD 400,00 USD 11,23 15.01.2025 Fraport AG Call HC3AEA 0,58 52,72 EUR 50,00 EUR 9,02 19.06.2024 Alphabet Inc. Call HR7PRR 3,11 150,55 USD 155,00 USD 8,95 18.12.2024 Siemens AG Call HC3807 2,52 165,97 EUR 145,00 EUR 6,57 19.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2024; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC3M0Q 16,13 343,60 EUR 319,998052 EUR 6 Open End TUI AG Long HC9K75 15,96 6,71 EUR 5,807434 EUR 5 Open End Zalando SE Long HD1SFY 6,65 19,47 EUR 18,276119 EUR 8 Open End Wienerberger AG Long HC3T5G 10,86 32,04 EUR 23,92941 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC00DU 14,92 343,60 EUR 324,202468 EUR 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.02.2024; 10:50 Uhr

