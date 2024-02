FRANKFURT (dpa-AFX) - Das freundliche Börsenumfeld hat den Dax zu Wochenbeginn in Richtung Rekordhoch gehievt. Der Leitindex stieg am Montag um 0,65 Prozent auf 17 037,35 Punkte. Am Dienstag vergangener Woche hatte das Börsenbarometer bei knapp 17 050 Punkten seine Bestmarke erreicht. Der MDax der mittelgroßen Werte zog zum Wochenstart um 1,42 Prozent auf 26 095,34 Punkte an.

Rückenwind erhält der Aktienmarkt derzeit durch die Rally der Technologiewerte in den USA. Diese wird von der Hoffnung auf hohe zukünftige Gewinne durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz getrieben.

Allerdings tue sich der Dax schwer, die Marke von 17 000 Punkten nachhaltig zu überwinden, schrieb Konstantin Oldenburger, Analyst beim Handelshaus CMC Markets. Es fehlten weiterhin die Anschlusskäufe.

Am Dienstag wird mit den ZEW-Konjunkturerwartungen ein wichtiger deutscher Frühindikator für die Wirtschaft veröffentlicht. In den USA stehen zudem die Verbraucherpreise an, die weltweit stark beachtet werden. Die Inflationsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft gehören neben den Arbeitsmarkt- und anderen wichtigen Wirtschaftsdaten zu den wesentlichen Kennziffern, die die US-Notenbank für ihre Zinsentscheidungen zugrunde legt. Der Markt rechnet inzwischen mehrheitlich mit einer ersten Leitzinssenkung im Mai, da die Teuerung bereits deutlich zurückgegangen ist./la/he

