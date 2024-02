Bitcoin-Kurs steigt auf neues Jahreshoch und knackt die 49.000 Dollar Marke

Es sind aufregende Zeiten am Kryptomarkt. Nachdem die vorige Woche schon äußerst bullish war und ein Plus von mehr als 12 % für Bitcoin gebracht hat, sieht es derzeit stark danach aus, als würde es diese Woche gleich bullish weitergehen. In diesem Moment hat der Bitcoin-Kurs die 49.000 Dollar Marke überschritten und Experten sind sich sicher, dass hier noch lange nicht Schluss ist. Das Halving steht unmittelbar bevor und inzwischen geht die überwiegende Mehrheit davon aus, dass der Kurs im anschließenden Bullrun auf über 100.000 Dollar steigt. Eine Vermutung, die an Tagen wie diesen nicht so weit hergeholt zu sein scheint.

49.000 Dollar Marke überschritten

Nachdem die 48.000 Dollar Marke übers Wochenende verteidigt werden konnte, ist es am Vormittag mit dem Öffnen der europäischen Märkte leicht bergab gegangen. Seit am Nachmittag auch die Amerikaner wieder ins Spiel kommen, geht es steil bergauf, sodass in den letzten Minuten auch die 49.000 Dollar Marke erreicht wurde.

(Bitcoin Kursverlauf in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Mit dem jüngsten Ausbruch wurde das Jahreshoch, das kurz nach der Einführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA erreicht wurde, übertroffen. Damit notiert BTC nun auf dem höchsten Stand seit Dezember 2021. Auch die psychologisch wertvolle Marke von 50.000 Dollar rückt dadurch immer näher.

Rosige Aussichten

Wer denkt, dass der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung nach der starken Performance der letzten Monate die Luft ausgeht, der könnte enttäuscht werden. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass es in den nächsten Monaten - wahrscheinlich sogar in den nächsten 2 Jahren - noch viel weiter bergauf geht. In 2 Monaten steht das Halving an, welches in der Vergangenheit immer zu einer Rallye geführt hat, bei der sich der Kurs nochmal vervielfacht hat. Dasselbe wird auch für das kommende Halving erwartet.

Only 60 days remain until the Bitcoin halving! pic.twitter.com/j3RmY9gxwd - Mister Crypto (@misterrcrypto) February 12, 2024

Neben dem Halving, das wohl das wichtigste Ereignis im Krypto-Universum darstellt, werden im zweiten Quartal auch erste Zinssenkungen der Notenbanken in den USA und in Europa erwartet, was dazu führen dürfte, dass das Risikokapital wieder etwas lockerer sitzt und Investoren eher dazu bereit sind, in Bitcoin zu investieren, da sicherere Assets bei niedrigeren Zinsen auch ihren Reiz verlieren.

Auch die Spot Bitcoin ETFs könnten zu einer Kettenreaktion führen, da diese bei steigenden Preisen immer mehr Kunden anziehen dürften, was wieder zu immer weiter steigenden Preisen führen dürfte. Schon einen Monat nach der Markteinführung wurden über die börsengehandelten Fonds Bitcoin im Wert von mehr als 7 Milliarden Dollar gekauft.

Bullishe Alternativen

Was für Bitcoin gut ist, ist in der Regel für den gesamten Kryptomarkt gut. Steigt der BTC-Kurs, steigen auch die meisten Altcoins. Inzwischen liegen auch Anträge für Ethereum Spot ETFs in den USA vor, wobei BlackRock erneut zu den potenziellen Emittenten gehört und es institutionellen Anlegern, die aufgrund ihrer Unternehmenswerte nicht in Bitcoin investieren wollen, ermöglicht, trotzdem in Kryptowährungen zu investieren.

Der hohe Energiebedarf von Bitcoin sorgt immer wieder für Diskussionen, welche es bei einem Ethereum ETF nicht geben würde. Wer sich aber auch jenseits der Top 100 nach Kryptowährungen umsieht, findet hier nicht nur nachhaltige Alternativen, sondern auch welche, die die Rendite von BTC weit übertreffen können.

eTukTuk überzeugt umweltbewusste Investoren

Mit eTukTuk kommt ein Coin auf den Markt, der vor allem diejenigen überzeugen dürfte, die aufgrund der Umweltbelastung nicht in Bitcoin investieren wollen. Hier haben es sich die Entwickler zur Aufgabe gemacht, die Millionen von TukTuks, die in Entwicklungsländern auf den Straßen sind und die Luft durch ihren vergleichsweise hohen CO2-Ausstoß belasten, zu elektrifizieren. Dazu bedarf es natürlich auch einem Ladenetz, welches die Gründer ebenfalls ausbauen wollen, wobei der $TUK-Token eine zentrale Rolle spielen soll.

(TUK Token-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Gerade in ärmeren Teilen der Welt haben viele Menschen keinen Zugang zu einem Bankkonto, weshalb es an den Ladesäulen der eTukTuks möglich sein wird, mit dem $TUK-Token zu bezahlen, da Kryptowährungen bekanntlich keine Banken brauchen, um Transaktionen durchzuführen. Das Projekt sorgt nicht nur aufgrund der möglichen CO2-Einsparung für viel Aufsehen. Investoren sehen hier auch eine Gelegenheit, sich früh an einem Projekt zu beteiligen, das in Sachen Umweltschutz dort ansetzt, wo die Standards noch nicht so hoch sind wie hierzulande und sich damit ideal für die Zukunft positionieren könnte.

Der $TUK-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, um das Vorhaben zu finanzieren, was für Anleger den frühestmöglichen Zeitpunkt bedeutet, sich zu beteiligen. Coins, die in einer so frühen Phase gekauft werden, können nach einem erfolgreichen ICO (Initial Coin Offering) oft innerhalb kurzer Zeit um tausende Prozent steigen, wenn sich das Vorhaben durchsetzt und einige Experten sind der Meinung, dass das auch bei $TUK der Fall sein dürfte. Der Preis wird schon während des Vorverkaufs mehrfach angehoben, was für frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen bedeutet.

