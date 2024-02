Joe Biden mit Bitcoin Laser Eyes auf X - Setzt er nun doch auf BTC?

Wer sich schon länger mit Kryptowährungen beschäftigt, hat den Trend um die Bitcoin Laser Eyes aus dem Jahr 2021 wahrscheinlich mitbekommen. Damals haben zahlreiche Supporter der Kryptowährung ihre Profilbilder auf Twitter (heute X) geändert, sodass sie plötzlich Laser-Augen hatten. Damit wollte man zeigen, dass man Bitcoin supporten wird, bis der Kurs auf 100.000 Dollar steigt. Bei BTC-Maximalisten wie Michael Saylor, dem CEO von MicroStrategy, sieht man noch heute ein Profilbild mit solchen Augen. Seit heute auch beim Präsidenten der Vereinigten Staaten Joe Biden. Hat er seine Haltung gegenüber Bitcoin geändert?

Anspielung auf Super Bowl-Theorie

Schon im Jahr 2023 hat Biden gezeigt, dass er nichts von Bitcoin hält und darin keinen Nutzen für die Allgemeinheit sieht. Die Bitcoin Laser Eyes auf seinem X-Profilbild dürften daran allerdings nichts ändern. Das Bild wurde mit den Worten "Wie wir es geplant hatten" gepostet und soll damit wohl eher eine Anspielung auf das Super Bowl-Ergebnis sein. Hier hat es im Vorfeld Theorien darüber gegeben, dass die Demokraten den Ausgang zugunsten der Kansas City Chiefs beeinflussen werden, bei denen auch Travis Kelce - der Freund von Taylor Swift - spielt. Im Gegenzug dafür soll Taylor Swift dafür sorgen, dass Biden die Wahl gewinnt.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE - Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

Die Tatsache, dass Joe Biden nun ein Profilbild mit Layer Eyes hat, hat also nichts mit Bitcoin zu tun, sondern vielmehr damit, dass sich der Präsident über die Verschwörungstheoretiker lustig macht. Zumindest sein Social Media Team. Biden selbst dürfte mit X genauso wenig am Hut haben wie mit Bitcoin, woran sich so schnell wohl auch nichts mehr ändern wird.

Scharfe Kritik

Während es die Social Media Manager des Präsidenten wahrscheinlich gut gemeint haben, stößt das neue Profilbild auf X auf heftige Kritik. Der allgemeine Tenor unter dem neuen Profilbild lautet, dass es unverständlich ist, wie man solche Bilder posten kann, während sich in Israel die Lage zuspitzt. Die meisten User antworten, dass sie sich für so einen Präsidenten schämen und er um diese Uhrzeit, zu der das Bild veröffentlicht wurde, wahrscheinlich "schon längst von seiner Krankenschwester ins Bett gebracht wurde." Ein Schuss, der wohl eher nach hinten losging.

Bitcoin-Kurs stabil

Am Bitcoin-Kurs haben weder die Laser Eyes des Präsidenten noch seine ablehnende Haltung gegenüber der Kryptowährung etwas geändert. BTC hält sich stabil im Bereich um 48.000 Dollar und damit nahe an seinem Jahreshoch, sodass es schon in dieser Woche dazu kommen könnte, dass die 50.000 Dollar Marke überschritten wird. Das extrem bullishe Umfeld bringt auch wieder neue Kryptowährungen hervor, von denen Biden mehr halten könnte als von Bitcoin. Während er bei BTC keinen Nutzen für die Allgemeinheit sieht und den hohen Energiebedarf kritisiert, geht man bei Projekten wie eTukTuk ($TUK) einen anderen Weg und schafft nicht nur eine Investitionsmöglichkeit, sondern auch ein nachhaltiges Projekt.

Jetzt mehr über eTukTuk erfahren.

eTukTuk überzeugt mit Nachhaltigkeit

Bei eTukTuk ist der Name Programm. Ziel ist es, die Millionen von TukTuks, die in Ländern auf den Straßen sind, in denen die Umweltstandards längst nicht so hoch sind wie hierzulande, zu elektrifizieren. Allein in Sri Lanka sind über eine Million der Fahrzeuge auf den Straßen, die verhältnismäßig sehr viel CO2 ausstoßen. Durch eTukTuk soll sich das schon bald ändern. Um dieses Ziel zu erreichen, muss natürlich auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur ausgebaut werden, die am besten auch noch für Menschen zugänglich ist, die kein eigenes Bankkonto haben, wie es in Entwicklungsländern noch häufig der Fall ist. Hier kommt der $TUK-Token ins Spiel, der das Herzstück des Ökosystems darstellt.

($TUK Token-Vorverkauf - Quelle: eTukTuk-Website)

Um das Vorhaben zu finanzieren, wird der $TUK-Token aktuell noch im Vorverkauf angeboten, wobei Investoren bereits Token im Wert von fast einer Million Dollar gekauft haben. Das macht schnell deutlich, dass Anleger vom Konzept überzeugt sind und davon ausgehen, dass $TUK sich langfristig durchsetzen und eine massive Wertsteigerung erfahren kann. Schon während des Presales wird der $TUK-Preis mehrfach angehoben, was für frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bedeutet.

Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass TUK nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen und dem Ausbau des Ladenetztes um mehr als das 10-fache steigen kann, da die Nachfrage immer weiter steigen dürfte, wenn es mehr Ladestationen gibt, an denen $TUK als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Für diejenigen, die noch während des Presales investieren, könnte das eine Rendite von mehr als 1.000 % bedeuten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $TUK im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.