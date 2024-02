Der Bericht würdigt Software- und Dienstleistungsunternehmen, die sich bei der Verbesserung der Patientenversorgung durch Fachkräfte im Gesundheitswesen auszeichnen

Armis, das Asset-Intelligence-Cybersicherheitsunternehmen, gab heute bekannt, dass es im zweiten Jahr in Folge als Top-Performer im 2024 "Best in KLAS" Software- Services-Bericht für IoT-Sicherheit im Gesundheitswesen ausgezeichnet wurde. Der "Best in KLAS"-Bericht zeichnet Software- und Dienstleistungsunternehmen aus, die sich bei der Verbesserung der Patientenversorgung im Gesundheitswesen auszeichnen.

"Diese Anerkennung von KLAS, die ausschließlich auf Kundenrezensionen basiert, ist ein wahrer Beweis für unser fortwährendes Engagement für den Schutz der Angriffsflächen von Organisationen im Gesundheitswesen", sagte Mohammad Waqas, CTO für das Gesundheitswesen bei Armis. "Ich möchte jedem Armis-Kunden danken, der sich dieses Jahr die Zeit genommen hat, KLAS seine Erfahrungen mit Armis CentrixTM for Medical Device Security mitzuteilen. Ihr Feedback hilft uns dabei, unsere Lösungen kontinuierlich zu verbessern und den bestmöglichen Wert für das Gesundheitswesen zu liefern."

Der KLAS-Bericht 2024 "Best in KLAS", der auf unabhängigen Rückmeldungen von Gesundheitsdienstleistern in Nordamerika basiert, bewertet Anbieter in sechs wichtigen Leistungsbereichen: Kultur, Loyalität, Betrieb, Produkt, Beziehung und Wert. Armis erreichte eine hervorragende Gesamtbewertung, die Exzellenz in jeder Kategorie demonstriert und die Position des Unternehmens als Marktführer im Bereich Healthcare IoT Security festigt.

Kunden, die über Armis befragt wurden, teilten KLAS die folgenden anonymisierten Kommentare zu der Lösung des Unternehmens mit:

"Angesichts der Sensibilität und des Bewusstseins, das wir alle für einige der Gefahren im Zusammenhang mit der Cybersicherheit und den Cyberrisiken entwickelt haben, die mit dem Eindringen in persönliche Gesundheitsinformationen über viele verschiedene medizinische Geräte und Anwendungen verbunden sind, ist die Armis-Anwendung in der Lage, alle mit dem Netzwerk verbundenen Geräte zu erkennen. Es ist wirklich unglaublich, wie viel Leistung die Armis-Plattform für uns bereitstellt. Das Produkt ist wirklich ein großartiges Werkzeug. Der Berichtsteil kann nicht nur angeschlossene Geräte identifizieren, sondern durch die Algorithmen des Produkts auch feststellen, um welche Art von Gerät es sich handelt. Das Produkt ist in der Lage, die Marke, das Modell und die Seriennummer zu bestimmen, und in einigen Fällen auch das Betriebssystem, mit dem das Gerät arbeitet. Kürzlich hatten wir ein Problem mit der Aktualisierung der Sicherheit auf Geräten, die noch auf einem anderen Betriebssystem als Windows 10 liefen, und durch das Armis-System konnten wir sehen, wie viele Geräte über die Anwendung gemeldet wurden, die nicht auf dem neuesten Stand von Windows 10 waren. Mit der Berichtsstruktur haben wir nun Einblick in viele Dinge, von denen wir nichts wussten." Direktor, April 2023

"Armis leistet sehr gute Arbeit bei der Implementierung. Sie kennen sich sehr gut mit ihren Produkten aus. Sie haben Experten in ihrem Team, d. h. wenn wir Hilfe bei einer Konfiguration benötigen, haben sie Ressourcen zur Verfügung, die in der Regel in Bereitschaft sind, um zu helfen und bei der Fehlerbehebung mitzuwirken." Analytiker/Koordinator, April 2023

"Im Allgemeinen aktualisiert Armis seine Plattform regelmäßig und gibt gute Hinweise auf neue Verbesserungen und neue Funktionen. Sie unterstützen diese Mitteilungen mit schriftlichem Material und Videos sowie mit Live-Sitzungen, wenn es uns gelingt, die Zeit zu finden, daran teilzunehmen. Es ist gut, dass der Anbieter ständig neue Funktionen und neue Möglichkeiten zum Produkt hinzufügt." Analytiker/Koordinator, September 2023

Im Juli 2023 wurde Armis im KLAS-Bericht IoT-Sicherheit für das Gesundheitswesen 2023 aufgrund seiner umfassenden Abdeckung von IoT, OT, IoMT und IT über alle Branchen hinweg als bester branchenübergreifender Anbieter bewertet.

Im vergangenen Jahr hat Armis sein Engagement für die Sicherheit von Organisationen im Gesundheitswesen weiter vertieft. Durch die Kombination von Armis CentrixTM, der Plattform für das Management von Cyberrisiken, und des KI-gestützten Asset Intelligence Engine von Armis hat Armis seine für das Gesundheitswesen spezifischen Fähigkeiten verstärkt, die dazu beitragen, vollständige Transparenz und Sicherheit für alle medizinischen Geräte, klinischen Anlagen und das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens zu bieten, ohne die Patientenversorgung zu beeinträchtigen.

Armis ist ein Sponsor der HIMSS 2024 die vom 11. bis 15. März in Orlando, FL, stattfindet. Besuchen Sie Armis' Stand Nr. 1621 im CyberSecurity Command Center oder besuchen Sie das Team im Main Walkway am Stand Nr. 1048. Auf der HIMSS wird Mohammad Waqas, Technischer Leiter für das Gesundheitswesen bei Armis, zum Thema "Aufbau eines umfassenden Sicherheitsprogramms für die Patientenversorgung der nächsten Generation" sprechen. Diese Sitzung findet am Dienstag, den 12. März von 10:15 10:30 Uhr EDT im Orange County Convention Center, Theater A statt.

Den KLAS-Bericht können Sie hier lesen: 2024 Best in KLAS Software Services

Mehr über Armis CentrixTM for Medical Device Security erfahren Sie unter: https://www.armis.com/platform/armis-centrix-for-medical-device-security/

Über Armis

Armis, das Asset-Intelligence-Cybersicherheitsunternehmen, schützt die gesamte Angriffsfläche und managt das Cyber-Risiko des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt stellt Armis sicher, dass Unternehmen kontinuierlich alle kritischen Assets sehen, schützen und verwalten. Armis sichert Fortune-100-, Fortune-200- und Fortune-500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und kommunale Einrichtungen, damit kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr sicher sind. Armis ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Über KLAS Research

KLAS ist ein Forschungs- und Erkenntnisunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Gesundheitswesen weltweit zu verbessern. In Zusammenarbeit mit Tausenden von Gesundheitsexperten und Klinikern sammelt KLAS Daten und Erkenntnisse über Software und Dienstleistungen, um zeitnahe Berichte und Leistungsdaten zu liefern, die die Meinung von Anbietern und Kostenträgern repräsentieren und als Katalysator für die Verbesserung der Leistung von Anbietern dienen. Das KLAS-Forschungsteam veröffentlicht Berichte zu den drängendsten Fragen, mit denen sich die Gesundheitstechnologie heute konfrontiert sieht, einschließlich der Erkenntnisse über aufkommende Technologien, die einen frühen Einblick in die Zukunft der Lösungen für die Gesundheitstechnologie bieten. KLAS fördert auch die Messung und Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern und Kostenträgern sowie die Einführung von Best Practices. Erfahren Sie mehr unter klasresearch.com

