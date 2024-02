Mehr als 40 AHF-Teams auf der ganzen Welt werben für den Internationalen Kondomtag vor dem Valentinstag mit unterhaltsamen, aufsehenerregenden Veranstaltungen und Lobbyarbeit; die USA bringen die provokante, ausverkaufte "A Westside Story Burlesque Show" nach NYC, Chicago und DC

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) feiert den Internationalen Kondomtag den Tag vor dem Valentinstag mit weltweiten Aktivitäten, die die Bedeutung der Verwendung von Kondomen für Safer Sex hervorheben. AHF-Teams in mehr als 40 Ländern werden Veranstaltungen abhalten, um über die Verwendung von Kondomen aufzuklären, kostenlose Kondome zu verteilen und jeden zu ermutigen, mit der regelmäßigen Verwendung von Kondomen zu beginnen oder damit fortzufahren. In den USA veranstaltet die AHF ihre äußerst beliebte, ausverkaufte "A Westside Story Burlesque Show" in New York City, Chicago und Washington, DC.

"Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) infizieren sich weltweit jeden Tag mehr als eine Million Menschen mit einer sexuell übertragbaren Krankheit, und im vergangenen Jahr ist es der Welt in beunruhigender Weise nicht gelungen, schätzungsweise 1,3 Millionen neue HIV-Infektionen einzudämmen. Kondome sind die Antwort auf beide lebenswichtigen Fragen und mehr, aber sie können Krankheiten nur verhindern, wenn die Menschen Zugang zu ihnen haben und sie richtig anwenden", sagte Terri Ford, AHF Chief of Global Advocacy and Policy. "Wir rufen Regierungen, führende Persönlichkeiten der Welt und der Gemeinschaft sowie Bildungseinrichtungen in allen Ländern auf, eine umfassende Sexualerziehung und den richtigen Gebrauch von Kondomen zu fördern, damit sexuell aktive Menschen jeden Alters sicher und gesund bleiben. Anlässlich dieses Internationalen Kondomtags (ICD) fordern wir auch die Regierungen auf, kostenlose oder erschwingliche Kondome für alle zur Verfügung zu stellen. HIV ist vermeidbar, warum nutzen wir also nicht das kosteneffektivste Mittel, das wir haben?"

Kondome haben seit 1990 schätzungsweise 117 Millionen neue HIV-Infektionen verhindert. Deshalb muss sich die Welt am Internationalen Kondomtag und darüber hinaus daran erinnern: Kondome sind sicher, sexy und unerlässlich für die Bekämpfung von HIV/AIDS.

Die AHF rief 2009 den ICD ins Leben, einen weltweiten Gedenktag, der von vielen internationalen Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der WHO, anerkannt wird, um die Bedeutung der Verwendung von Kondomen für Safer Sex zu betonen, um HIV, andere sexuell übertragbare Infektionen und ungeplante Schwangerschaften zu verhindern. Der ICD bietet den Befürwortern auch die Möglichkeit, die politischen Entscheidungsträger zu drängen, Kondome von der Steuer zu befreien und sie als Medizinprodukte zu deklassieren, um die Einfuhr zu erleichtern und den Zugang zu erleichtern.

Die AHF verteilt jährlich weltweit 5 Millionen kostenlose Kondome. Besuchen Sie LOVEcondoms.org, um mehr zu erfahren.

Über die AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die mehr als 1,9 Millionen Menschen in 46 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/Karibik, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa medizinische Spitzenleistungen und Unterstützung bietet. Wir sind derzeit der größte gemeinnützige Anbieter von HIV/AIDS-Hilfe in der Welt. Um mehr über AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org finden Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare

