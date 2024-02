DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EU-ATOMBOMBE - SPD-Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley zweifelt am Schutz Europas durch den US-Atomschirm. "Angesichts der jüngsten Äußerungen von Donald Trump ist darauf kein Verlass mehr", sagte Barley. Mit Blick auf die Frage, ob die EU eigene Atombomben brauche, sagte die SPD-Politikerin: "Auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden." Derzeit liege die nukleare Abschreckung für Europa bei der Nato, sagte Barley. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg habe richtig bemerkt, dass es weiter im Interesse der Amerikaner liege, "diese maßgeblich bereitzustellen". (Tagesspiegel)

EZB - Banca-d'Italia-Gouverneur Fabio Panetta, als Italiener finanzpolitisch eine Taube, hält die Zeit für Zinssenkungen allmählich für gekommen. In seiner Analyse vor den Vertretern des italienischen Finanzmarktverbandes Assiom Forex in Genua äußerte er sich zwar betont vorsichtig. Er machte aber deutlich, dass er die Inflationsgefahr für weitgehend gebannt hält. Panetta sieht eher Risiken, sollte die Europäische Zentralbank (EZB) mit einer Lockerung der Geldpolitik zu lange warten. Denn er fürchtet eine Verstärkung der konjunkturellen Abwärtsspirale. (Börsen-Zeitung)

TECH-BRANCHE - Technologieunternehmen haben dieses Jahr bereits 34.000 Jobs gestrichen, wie aus Daten der Webseite Layoffs.fyi hervorgeht. Vielfach werden Ressourcen in Bereiche wie Künstliche Intelligenz umgeleitet. Die Stellenstreichungen sind aber geringer als zu Beginn des Vorjahres, als Konzerne wie Meta, Amazon und Microsoft nach den hohen Investments während der Pandemie in großem Stil Mitarbeiter entließen. 2023 wurden insgesamt 263.000 Jobs im Tech-Sektor gestrichen. (Financial Times)

