The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2024ISIN NameDE000DW6C7G6 DZ BANK IS.A2171US29250NBK00 ENBRIDGE 22/24DE000DW6C1G9 DZ BANK IS.A1972DE000A30V190 KRED.F.WIED.23/28 ANLDE000A14J9T5 SACHSEN-ANH.LS 16/24XS2301346008 EBRD 21/24 MTNUS46647PBY16 JPMORG.CHASE 21/25 FLRUS02665WBP59 AMER.HONDA F. 2024 MTNDE000DZ1J840 DZ BANK IS.A461XS1550154626 KOMMUNEKREDIT 17/24 MTNXS1550143421 SCBC 17/24 MTNCH0400971617 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 18-24XS1566992415 EIKA BOLIGKRED. 17/24 MTNCH0307256435 PSP SWISS PROP. 16-24DE000DZ1J832 DZ BANK IS.A460DE000NRW0J63 LAND NRW MTN.LSA R.1430