DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Wegen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr ruht der Handel in China sowohl im Kernland als auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong.

MITTWOCH bis FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr ruht der Handel in China (Kernland).

TAGESTHEMA

Siltronic hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die einen deutlichen Rückgang des EBIT bei gleich bleibenden Umsätzen vorsieht. Die Dividende für das vergangene Jahr soll auf 1,20 Euro sinken von 3 Euro für 2022. Siltronic beobachtet eine andauernde Nachfrageschwäche, vor allem bedingt durch erhöhte Lagerbestände bei Kunden und den damit einhergehenden weiteren Verschiebungen von Liefermengen. Deshalb geht das Unternehmen von einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres bei stabilen Durchschnittspreisen aus. Das erste Halbjahr werde auf dem Niveau des zweiten Halbjahres 2023 erwartet. Die EBITDA-Marge, vor "Ramp"-Kosten, sieht das Unternehmen ebenfalls in der Größenordnung des Vorjahres. Die "Ramp"-Kosten der neuen 300 mm Fabrik in Singapur werden die EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr um bis zu 3 Prozentpunkte belasten. Als Belastungsfaktoren nennt Siltronic auch ein niedrigeres Währungssicherungsergebnis und steigende Personaltarife. Die Abschreibungen verdoppeln sich nahezu gegenüber dem Vorjahr. Daher droht ein deutlicher Rückgang des EBIT.

BERICHTET 4. QUARTAL* 4Q23 ggVj 4Q22 Umsatz 357 -24% 472 EBITDA 91 -46% 168 EBITDA-Marge 25 -- 35,6 EBIT 37 -20% 46 Ausblick Gj 2024 - das Unternehmen gibt bekannt: - Umsatz: in der Größenordnung des Vorjahres (Wechselkursannahme: Euro/US-Dollar: 1,10) bei stabilen Durchschnittspreisen - EBITDA-Marge: in der Größenordnung des Vorjahres (vor Ramp-Kosten) - EBIT: deutlicher Rückgang - Netto-Cashflow: gegenüber dem Vorjahr deutliche Verbesserung, jedoch weiterhin signifikant negativ

- alle Angaben in der Tabelle in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CANCOM (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj23 ggVj Zahl Gj22 Umsatz 1.540 +19% 8 1.293 EBITDA 117 +12% 8 105 EBITDA-Marge 7,6 -- -- 8,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten 39 +26% 9 31 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,03 +20% 9 0,86 Dividende je Aktie 1,04 +4% 7 1,00

Weitere Termine:

07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis

11:00 DE/Tui AG, HV

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 7,3% zuvor: 7,4%" - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) Januar PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,2% - CH 08:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: k.A. /+1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,7% gg Vj - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: 17,8 Punkte zuvor: 15,2 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -78,5 Punkte zuvor: -77,3 Punkte - US 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj 14:30 Realeinkommen Januar

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 17.070,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 5.038,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 17.959,00 -0,0% Nikkei-225 37.963,97 +2,9% Schanghai-Composite Feiertag Hang-Seng-Index Feiertag +/- Ticks Bund -Future 133,50 -9 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 17.037,35 +0,7% DAX-Future 17.077,00 +0,3% XDAX 17.010,93 +0,3% MDAX 26.095,34 +1,4% TecDAX 3.429,29 +0,4% EuroStoxx50 4.746,35 +0,6% Stoxx50 4.229,17 +0,3% Dow-Jones 38.797,38 +0,3% S&P-500-Index 5.021,84 -0,1% Nasdaq-Comp. 15.942,55 -0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,59 +18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Handel rechnen Marktteilnehmer am Dienstag bis zum frühen Nachmittag. Denn mit den neuen Inflationsdaten aus den USA stehen dann die wichtigsten Daten der Woche an. Sie werden als weiterer Wegweiser für die Zinspolitik der US-Notenbank gesehen. Bis zur Veröffentlichung um 14.30 Uhr wird daher mit wenig Bewegung an den Börsen gerechnet. Der DAX dürfte sich bis dahin knapp unterhalb der 17.000er-Marke bewegen, meinen Händler.

Rückblick: Freundlich - Bewegende Themen für die Kapitalmärkte gab es kaum, vielmehr wurde mit Spannung auf die US-Inflationsdaten am Dienstag gewartet. Auch wenn die Berichtssaison eine Pause eingelegt hatte, so blieb deren guter Verlauf der Stabilitätsanker an den Börsen. Tod's schlossen mit Aufschlägen von über 18 Prozent. Das Unternehmen plant den Rückzug von der Mailänder Börse. In diesem Zusammenhang will der Investor L Catterton, der vom Luxusgüterkonzern LVMH unterstützt wird, 36 Prozent an Tod's übernehmen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Mit Unterstützung der Wall Street nahm der DAX am Nachmittag nochmals die 17.000er Marke. Damit schloss der DAX nur 13 Punkte unter Allzeithoch. Der niedrige Gaspreis stützte. Nordex schlossen nach Zahlenvorlage 10,5 Prozent im Plus. Die Citigroup sprach von einem "anständigen" Quartal. Siemens Energy stiegen um 5,7 Prozent. Hier halfen zum einen die Geschäftszahlen von Nordex und zum anderen positive Analystenkommentare. Bei Rheinmetall ging es 3,7 Prozent nach oben. Bundeskanzler Olaf Scholz forderte angesichts der Bedrohung durch Russland eine deutliche Steigerung der Rüstungsproduktion in Europa.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei Lang & Schwarz wurden Siltronic 14 Prozent schwächer gehandelt, nachdem das Unternehmen einen schwachen Ausblick veröffentlicht hatte. Gesucht waren dagegen die Wehrtechniktitel Renk und Rheinmetall, die 4 bis 5 Prozent bzw. 2,5 Prozent höher gehandelt wurden. Der mögliche künftige US-Präsident Donald Trump hatte mit einem möglichen Ausbleiben eines Beistands der USA für säumige Nato-Zahler gedroht. Äußerungen wie diese verstärken den Druck auf die Europäer, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach neuerlichen Höchstständen setzten Gewinnmitnahmen ein. Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-100 hatten mit neuen Rekordständen aufgewartet. Auch im Technologiesektor sorgte der ungebrochene KI-Boom für Allzeithochs - wie bei Nvidia. CEO Jensen Huang hatte erklärte, dass sich die Ausgaben für Rechenzentren in den nächsten Jahren verdoppeln würden. Doch auch hier wurden die hohen Bewertungen im Verlauf für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Kurs stieg am Ende um 0,2 Prozent. Anleger hatten zwischenzeitlich Vorschusslorbeeren auf die Verbraucherpreise am Dienstag verteilt. Sollten die Inflationsdaten unerwartet niedrig ausfallen, könnten Zinssenkungsfantasien wieder die Runde machen, hieß es. Durch die geplante Fusion von Diamondback (+9,4%) und Endeavor (+0,7%) entstünde ein Öl- und Gaskonzern mit einer Marktkapitalisierung von über 50 Milliarden Dollar. Gilead Sciences (+1,0%) übernimmt CymaBay (+25,4%) für 4,3 Milliarden Dollar. Amazon tendierten 1,2 Prozent leichter. Unternehmensgründer Jeff Bezos hatte Amazon-Aktien verkauft. Amtech Systems schossen nach Geschäftszahlen über den Prognosen um 25,6 Prozent nach oben. Applied Digital verloren 8,1 Prozent, das Unternehmen wird von Stromausfällen heimgesucht.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,48 +0,4 4,48 6,4 5 Jahre 4,13 -0,7 4,13 12,8 7 Jahre 4,16 -0,9 4,17 19,3 10 Jahre 4,17 +0,2 4,17 28,8 30 Jahre 4,37 -0,2 4,37 40,0

Die Renditen zeigten sich kaum bewegt. Auch hier warteten Anleger auf die Inflationsdaten am Dienstag.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0767 -0,1% 1,0773 1,0772 -2,5% EUR/JPY 160,99 +0,1% 160,88 160,99 +3,5% EUR/CHF 0,9433 -0,0% 0,9435 0,9433 +1,7% EUR/GBP 0,8535 +0,0% 0,8532 0,8533 -1,6% USD/JPY 149,52 +0,1% 149,33 149,45 +6,1% GBP/USD 1,2616 -0,1% 1,2627 1,2624 -0,8% USD/CNH 7,2187 +0,1% 7,2149 7,2158 +1,3% Bitcoin BTC/USD 50.046,00 -0,0% 50.046,66 49.752,86 +14,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

