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PR Newswire
13.02.2024 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 13

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

3.9261 USD

IE00BLRPQH01

12 February 2024


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

7.8353 USD

IE00BJXRZJ40

12 February 2024

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3.7231 USD

IE00BLRPRQ96

12 February 2024

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.4753 USD

IE00BLRPRR09

12 February 2024

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

5.3056 USD

IE000RMSPY39

12 February 2024

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

4.8692 USD

IE000PY7F8J9

12 February 2024

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

4.9258 USD

IE000QUCVEN9

12 February 2024


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