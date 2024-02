DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Wegen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr ruht der Handel in China sowohl im Kernland als auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong.

MITTWOCH bis FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr ruht der Handel in China (Kernland).

TAGESTHEMA

Die USA arbeiten nach Angaben von US-Präsident Joe Biden an einer "mindestens sechswöchigen" Feuerpause im Gazastreifen. Seine Regierung arbeite an einem "Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas, das für den Gazastreifen eine sofortige und anhaltende Ruhephase für den Gazastreifen" bringen werde, sagte Biden am Montag in Washington bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. Die Zivilisten, die sich in Rafah an der Grenze zu Ägypten befinden, müssten geschützt werden, sagte Biden weiter. Israel erwägt derzeit einen großangelegten Angriff mit Bodentruppen in Rafah, wo sich rund eine Million Zivilisten aufhalten. Abdullah II. forderte in Washington eine "dauerhafte Feuerpause" für den Gazastreifen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj 14:30 Realeinkommen Januar

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.037,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.955,50 -0,1% Nikkei-225 37.963,97 +2,9% Hang-Seng-Index FEIERTAG Kospi 2.649,64 +1,1% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 7.603,60 -0,1%

FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Größter Gewinner ist der Nikkei-225 in Tokio, für den es nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn um 2,6 Prozent nach oben geht. Überraschend gute Ergebnisse aus dem Technologie-Sektor, unter anderem von Tokyo Electron und Softbank, treiben das Sentiment an. Insgesamt sprechen Teilnehmer aber von Zurückhaltung vor den wichtigen US-Inflationsdaten für Januar am Nachmittag. Bei den Einzelwerten schießen Tokyo Electron nach oben. Das Unternehmen hat die Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr erhöht. Die Investitionen in Halbleiterproduktionsanlagen zeigten Anzeichen für eine Bodenbildung und die Nachfrage nach Anlagen für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) nähmen zu. Softbank steigen ebenfalls. Das Unternehmen verzeichnete sein erstes profitables Quartal seit fünf Jahren. Die Titel profitieren aber auch von den starken Zahlen und dem erhöhten Ausblick des Chip-Designers Arm Holdings, welcher Softbank mehrheitlich gehört. Auch für den Kospi in Seoul geht es um 1,0 Prozent nach oben. Hier verzeichnen die Technologie-Schwergewichte Samsung Electronis und SK Hynix Aufschläge. Südkoreanische Medien hatten berichtet, dass SK Hynix mit dem taiwanischen Unternehmen TSMC zusammenarbeitet, um neue KI-Chips zu entwickeln. Damit erhält der derzeit im Technologie-Sektor vorherrschende "KI-Boom" neue Nahrung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.797,38 +0,3% 125,69 +2,9% S&P-500 5.021,84 -0,1% -4,77 +5,3% Nasdaq-Comp. 15.942,55 -0,3% -48,12 +6,2% Nasdaq-100 17.882,66 -0,4% -79,74 +6,3% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 888 Mio 889 Mio Gewinner 2.204 1.877 Verlierer 633 924 Unverändert 85 105

Uneinheitlich - Nach neuerlichen Höchstständen setzten Gewinnmitnahmen ein. Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-100 hatten mit neuen Rekordständen aufgewartet. Auch im Technologiesektor sorgte der ungebrochene KI-Boom für Allzeithochs - wie bei Nvidia. CEO Jensen Huang hatte erklärte, dass sich die Ausgaben für Rechenzentren in den nächsten Jahren verdoppeln würden. Doch auch hier wurden die hohen Bewertungen im Verlauf für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Kurs stieg am Ende um 0,2 Prozent. Anleger hatten zwischenzeitlich Vorschusslorbeeren auf die Verbraucherpreise am Dienstag verteilt. Sollten die Inflationsdaten unerwartet niedrig ausfallen, könnten Zinssenkungsfantasien wieder die Runde machen, hieß es. Durch die geplante Fusion von Diamondback (+9,4%) und Endeavor (+0,7%) entstünde ein Öl- und Gaskonzern mit einer Marktkapitalisierung von über 50 Milliarden Dollar. Gilead Sciences (+1,0%) übernimmt CymaBay (+25,4%) für 4,3 Milliarden Dollar. Amazon tendierten 1,2 Prozent leichter. Unternehmensgründer Jeff Bezos hatte Amazon-Aktien verkauft. Amtech Systems schossen nach Geschäftszahlen über den Prognosen um 25,6 Prozent nach oben. Applied Digital verloren 8,1 Prozent, das Unternehmen wird von Stromausfällen heimgesucht.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,48 +0,4 4,48 6,4 5 Jahre 4,13 -0,7 4,13 12,8 7 Jahre 4,16 -0,9 4,17 19,3 10 Jahre 4,17 +0,2 4,17 28,8 30 Jahre 4,37 -0,2 4,37 40,0

Die Renditen zeigten sich kaum bewegt. Auch hier warteten Anleger auf die Inflationsdaten am Dienstag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0771 -0,0% 1,0773 1,0799 -2,5% EUR/JPY 161,00 +0,1% 160,88 161,01 +3,5% EUR/GBP 0,8534 +0,0% 0,8532 0,8541 -1,6% GBP/USD 1,2621 -0,0% 1,2627 1,2643 -0,9% USD/JPY 149,48 +0,1% 149,33 149,11 +6,1% USD/KRW 1.327,78 -0,2% 1.330,40 1.330,08 +2,3% USD/CNY 7,1145 -0,0% 7,1173 7,1201 +0,2% USD/CNH 7,2165 +0,0% 7,2149 7,2211 +1,3% USD/HKD 7,8178 +0,0% 7,8171 7,8206 +0,1% AUD/USD 0,6519 -0,1% 0,6528 0,6527 -4,3% NZD/USD 0,6108 -0,3% 0,6129 0,6138 -3,4% Bitcoin BTC/USD 50.040,63 -0,0% 50.046,66 48.353,78 +14,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Behauptet zeigte sich der Dollar. Bis zur Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten am Dienstag werde sich der Greenback kaum bewegen, hieß es. Bitcoin hatte die Hürde von 50.000 US-Dollar genommen und war auf den höchsten Stand seit 2021 geklettert. Bitcoin profitiert seit Tagen von der Einführung börsennotierter Fonds (ETF). Zudem steht im April das nächste sogenannte "Halving" an, wodurch das Bitcoin-Angebot langsamer wachsen wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,15 76,92 +0,3% +0,23 +6,9% Brent/ICE 82,17 82 +0,2% +0,17 +6,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise kamen nach dem Anstieg der Vorwoche etwas zurück, bewegten sich aber letztlich kaum. Analysten verwiesen auf eine Erklärung des iranischen Außenministers, die darauf hindeutet, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas einer diplomatischen Lösung näher kommen könnte. Schlagzeilen wie diese belasteten die Ölpreise tendenziell.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.022,11 2.020,12 +0,1% +1,99 -2,0% Silber (Spot) 22,77 22,73 +0,2% +0,05 -4,2% Platin (Spot) 893,15 892,50 +0,1% +0,65 -10,0% Kupfer-Future 3,76 3,73 +0,7% +0,03 -3,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

UKRAINE-HILFE

In den USA könnte ein weiteres milliardenschweres US-Hilfspaket für die Ukraine und Israel im Kongress scheitern. Der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärte, dass seine Kammer der aktuellen Fassung des Gesetzentwurfs des Senats nicht zustimmen werde.

INNENPOLITIK USA

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat vor dem Obersten Gerichtshof Einspruch gegen die Entscheidung eines Berufungsgerichts eingelegt, das ihm Immunität vor Strafverfolgung verweigert hatte.

JETBLUE

Der aktivistische Investor Carl Icahn hat einen Anteil von knapp 10 Prozent an der Fluggesellschaft Jetblue Airways erworben und könnte nun auf eine Vertretung im Aufsichtsrat drängen.

