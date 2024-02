Vor Konjunkturdaten dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder vorsichtig werden. Leicht auf die Stimmung könnte zudem drücken, dass in den USA die großen Börsenindizes am Vortag zwar erneut Höchstmarken erreicht hatten, diese aber nicht hatten halten können. Der X-DAX als Indikator für das deutsche Börsenbarometer signalisiert rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,3 Prozent auf 16.986 Zähler. Damit würde der DAX wieder unter die Marke von 17 000 Punkten sinken, ...

