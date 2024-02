FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tui dürften am Dienstag das deutliche Kursplus vom Wochenbeginn ausbauen. Auf Tradegate gewannen sie 7,6 Prozent auf 7,35 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Börsianer verweisen zur Begründung für das vorbörsliche Plus auf gute Quartalszahlen des Reisekonzerns und auf ermutigende Buchungszahlen.

Der Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Geschäftsquartal von minus 64 Millionen Euro stehe ein Gewinn von 6 Millionen Euro gegenüber, schrieb Analyst Cristian Nedelcu von der Bank UBS. Zudem habe sich das eingesetzte Betriebskapital positiv auf den Cashflow ausgewirkt. Die Buchungen für die Sommersaison seien im Jahresvergleich um acht Prozent gestiegen bei gestiegenen Durchschnittspreisen./bek/jha/

