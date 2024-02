Das heimische Verkehrsmanagement-Unternehmen Kapsch TrafficCom wurde von der schwedischen Verkehrsbehörde Trafikverket ausgewählt, das landesweite Steuerungssystem der Ampelanlagen zu erneuern. Die EcoTrafiX-Steuerungssoftware wird über zwei bestehende Kontrollzentren verwaltet: eines in Stockholm, das für die nördlichen und östlichen Regionen Schwedens zuständig ist, und das andere in Göteborg, das für den Süden und Westen zuständig ist. Michael Weber, Head of Sales EMENA bei Kapsch TrafficCom, kommentiert: "Durch die Implementierung unserer Ecotrafix-Software haben wir gezeigt, dass unser Produkt nicht nur für den Betrieb von Ampeln auf nationaler Ebene geeignet ist, sondern auch den nordischen Standards für das ...

