Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsenradio Live-Blick, Mo. 12.2.24: 9 DAX-Titel (v.a. Siemens Energy) im Focus, schöner DAX-Satz Baader, FACC in Wien starkChristian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Montag, der 12. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus.- DAX im Frühgeschäft etwas fester- schöner DAX-Satz der Baader Bank- Siemens Energy, Zalando, Rheinmetall im Frühgeschäft stark- SAP, Rheinmetall und Siemens Energy schieben sich zusammen- News: SAP, Rheinmetall, BASF- Serien BMW, Vonovia, Daimler Truck- Mercedes am MA200- ATX holt etwas auf- 1 kg Gold ...

Den vollständigen Artikel lesen ...