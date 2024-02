DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Scholz: Relativierung der Nato-Beistandsgarantie ist unverantwortlich

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Äußerungen von Donald Trump zum möglichen Ausbleiben eines Beistands der USA für säumige Nato-Zahler scharf zurückgewiesen. Es gehöre zu den Grundlagen der Nato, dass man für einander einstehe. Alle könnten sich darauf verlassen. Scholz betonte zudem, dass Deutschland in diesem Jahr das Nato-Ziel erfüllen und 2 Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben werde. Dieses Ausgabenziel werde dauerhaft für Deutschland gelten.

US-Repräsentenhauschef lehnt aktuelle Fassung des Ukraine-Hilfspakets ab

In den USA könnte ein weiteres milliardenschweres US-Hilfspaket für die Ukraine und Israel im Kongress scheitern. Der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, erklärte am Montag (Ortszeit), dass seine Kammer der aktuellen Fassung des Gesetzentwurfs des Senats nicht zustimmen werde. Als Begründung gab Johnson an, dass in dem Entwurf "das dringendste Problem, dem unser Land gegenübersteht" nicht enthalten sei - womit er sich auf die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko bezog.

Biden: USA arbeiten an mindestens sechswöchiger Feuerpause im Gazastreifen

Die USA arbeiten nach Angaben von US-Präsident Joe Biden an einer "mindestens sechswöchigen" Feuerpause im Gazastreifen. Seine Regierung arbeite an einem "Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas, das für den Gazastreifen eine sofortige und anhaltende Ruhephase für den Gazastreifen" bringen werde, sagte Biden am Montag in Washington bei einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. Die Zivilisten, die sich in Rafah an der Grenze zu Ägypten befinden, müssten geschützt werden, sagte Biden weiter.

USA: Geisel-Vereinbarung im Gazastreifen weiter möglich

Die USA halten eine Vereinbarung zur Freilassung von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln weiterhin für möglich. "Wir glauben, dass ein Abkommen möglich ist und wir werden das weiter verfolgen", sagte Außenamtssprecher Matthew Miller. Aus informierten Kreisen hieß es, dass der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, am Dienstag in Kairo zu neuen Gesprächen über eine von Katar vermittelte Vereinbarung erwartet wird. Israel hatte in der vergangenen Woche einen Vorschlag von der islamistischen Palästinenserterrororganisation Hamas abgelehnt.

Trump weist Kritik zurück: "Ich habe die Nato stark gemacht"

Nach einem Sturm der Entrüstung angesichts seiner Äußerung, im Falle einer Wiederwahl säumige Nato-Bündnispartner nicht zu schützen, hat sich der frühere Ex-Präsident Donald Trump nun verteidigt. "Ich habe die Nato stark gemacht", schrieb Trump in dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social. "Als ich den 20 Ländern, die ihren Anteil nicht bezahlt hatten, sagte, dass sie zahlen müssen, weil sie sonst keinen militärischen Schutz durch die USA erhalten, floss das Geld in Strömen", erklärte der Republikaner.

Trump legt bei Supreme Court Einspruch gegen abgelehnte Immunität ein

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat vor dem Obersten Gerichtshof Einspruch gegen die Entscheidung eines Berufungsgerichts eingelegt, das ihm Immunität vor Strafverfolgung verweigert hatte. Dem Supreme Court kommt somit eine entscheidende Rolle bei der Frage zu, ob er für seinen Versuch vor Gericht gestellt werden kann, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl von 2020 zu kippen.

Schweiz Jan Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweiz Jan Verbraucherpreise +1,3% (PROGNOSE: +1,8%) gg Vorjahr

Frankreich/Arbeitslosenquote 4Q 7,5% (3Q: 7,5%)

Frankreich/Arbeitslosenquote 4Q PROGNOSE: 7,3%

