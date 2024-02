© Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka



Der Kurs von JetBlue ist hochgeschnellt, nachdem bekannt wurde, dass Carl Icahn bei der Airline mit einer deutlichen Beteiligung eingestiegen ist. Dabei hat sich der Milliardär schon früher in der Branche verhoben.Der aktivistische Investor Carl Icahn hat am späten Montag bekanntgegeben, dass er einen Anteil von fast zehn Prozent an JetBlue Airways erworben hat. Die Aktie der Fluggesellschaft sei unterbewertet, erklärte der Milliardär. Die Titel von JetBlue schnellten daraufhin im nachbörslichen Handel um mehr als 15 Prozent hoch. Icahn erwarb den Anteil in mehreren Schritten im Januar und Februar. Er plane, die Gespräche mit dem Unternehmen fortzusetzen, "um die Möglichkeit einer …