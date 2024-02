Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Montag nach einem neuerlichen Rekordrausch etwas Luft geholt. Getrieben vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) war der technologielastige Nasdaq 100 erstmals über die Marke von 18.000 Punkten geklettert. Der Megatrend KI befeuert auch die Palantir-Aktie immer weiter - und diese Marken sind hier jetzt wichtig.Anfang Februar hat Palantir mit den Quartalszahlen einen neuen Blick in Ihre Bücher gewährt. Anleger und Experten hatten deutlich weniger erwartet und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...