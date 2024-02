Vor wenigen Tagen stellte PayPal frische Quartalszahlen vor, die nicht einmal unbedingt schlecht ausfielen. Der Zahlungsdienstleister konnte steigende Umsätze und Gewinne vorweisen und blickte einigermaßen optimistisch in die Zukunft. Die Märkte reagierten aber sehr negativ auf das Gezeigte und hatten sich offenbar mehr erwartet.Anzeige:Die Aktie von PayPal (US70450Y1038) verlor zeitweise um mehr als 13 Prozent an Wert und segelte bereits im hohen Tempo in Richtung 52-Wochen-Tief bei 50,25 US-Dollar. Nachdem einige Analysten ihre Kursziele als ...

